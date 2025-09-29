疲労感が取れない、仕事や家事で毎日くたくた…。そんな現代人の“疲れ”をサポートするのが「クエン酸」。飲料やゼリーなどが、日常的に取り入れてコンディションを整える“習慣型疲労ケア”として注目を集め、売上はここ4年間で4.7倍にまで成長しているという。最近ではサプリやゼリー飲料など選択肢も増え、ライフスタイルに合わせて手軽に取り入れられるのも人気の理由。効率よく“クエン酸”を摂取し、疲れにくい毎日を目指