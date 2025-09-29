山梨県は、軽装で富士山を登ろうとして注意された登山者が1100人以上いて、9割以上が外国人であったと発表しました。山梨県によりますと、2025年、サンダルやTシャツなど軽装で富士山を登ろうとして5合目ゲートで指導を受けた登山者数は1144人にのぼり、このうち9割以上が外国人だったとしています。雨具の不備がもっとも多く、防寒着、靴も指導されるケースが目立ったということです。2025年、山梨県側から富士山に登った登山者は