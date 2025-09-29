29日午後、新潟県小千谷市内で農作業小屋が燃える火事がありました。この火事によるケガ人はいませんでした。29日午後1時半前、小千谷市新人町で建物の付近に住む住民から「黒い煙が上がっている」と110番通報がありました。火は約2時間後に消し止められましたが、この火事で農作業小屋が燃えました。警察と消防が火事の原因について詳しく調べています。