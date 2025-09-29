地下への入り口をふさいでいたフェンスと土のうが29日朝、ついに撤去されました。記録的豪雨で浸水した三重・四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」では、大雨の被害から2週間以上が経ち、ようやく車の搬出作業が始まりました。引き上げられた車には、うっすらと泥がついています。9月12日の記録的な豪雨で、274台が水没。地下2階に車を止めていた女性は「きのうネットニュースで初めて（搬出を）知ったんですよ。何でこっち