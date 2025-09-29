秦野たばこ祭のフィナーレを華やかに彩った打ち上げ花火＝２８日、秦野市内神奈川県秦野市最大の観光イベント「第７８回秦野たばこ祭」が２７、２８の両日、市役所や市立本町小学校などを舞台に行われた。市によると約３６万９千人が訪れ、各種イベントを楽しんだ。祭りの締めくくりとして２８日夜には「弘法（こうぼう）の火祭（ひまつり）」が行われ、弘法大師に扮（ふん）した高橋昌和市長の合図で、炎がともされた水無川沿