ＮＨＫ大阪放送局は２９日、現在放送中の朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・午前８時＝総合）に俳優・濱正悟が出演すると発表した。物語は、明治時代の島根・松江を舞台に、怪談好きなヒロイン・松野トキ（高石あかり）と外国人教師ヘブン（トミー・バストウ）の夫婦を軸にした人間模様を描く。濱は、そんな２人にとってかけがえのない存在になる錦織友一（吉沢亮）の友人・庄田多吉を演じる。庄田もまた物語のなか