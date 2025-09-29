ヤンキースがワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）で宿敵レッドソックスと激突する。ニュージャージー州の地元メディア「ノース・ジャージー．ｃｏｍ」は「今季のヤンキースはこれまでで最も健康でバランスが取れている」と伝え、選手や首脳陣が再びワールドシリーズ（ＷＳ）でドジャースと相まみえるシナリオを想定し、その準備も整えていると報じた。主将のジャッジは「我々を除外する声は多かったが、このチームは挑戦をはね返