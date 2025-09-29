フットサルのバサジィ大分。Fリーグの中断期間が終わり、27日、ホームで4位の立川と対戦しました。 先制されたバサジィは前半11分、セットプレーから田村のゴールで追いつきます。 そして後半17分、フリーキックから途中出場の陣川がゴールを決め、これが決勝点。 バサジィが立川を2対1で破り7試合ぶりの白星を挙げました。 ◆バサジィ大分 狩野新監督「中断期で改善できたところもたくさ