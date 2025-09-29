新日本プロレスは２９日、次期シリーズ（１０月４日、平塚で開幕）の全対戦カードを発表した。１０月６日後楽園ホール大会ではＩＷＧＰジュニアヘビー級王者のエル・デスペラードが、前王者ＤＯＵＫＩとのＶ９戦に臨む。デスペラードは２４日札幌大会でＹＯＨの挑戦を退けてＶ８に成功後、ＤＯＵＫＩから挑戦表明を受けていた。さらに１０月１１日の所沢大会では、デスペラードがＫＵＵＫＡＩとのタッグでＤＯＵＫＩ＆ＳＨＯ