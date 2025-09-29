【低圧部】の動向に要注意 日本の南で「低圧部」の予想が出てきました。「低圧部」は、周囲に比べて気圧が低く、雲の循環はあるが、中心がはっきりしない熱帯じょう乱です。この部分は「低圧部」と呼ばれて低気圧と区別され、天気図では中心の位置を示していません。しかし低気圧と同じ『低』マークで表されます。この『低圧部』から【熱帯低気圧】や【台風】が発生することがあるため、注意が必要です。３０日（火）ᦉ