大分県内で初となる夜間中学の開校に向けた準備が進んでいます。 現時点で、条件を満たした入学希望者は10代から80代まで23人いるということです。 開校に向けた会議 様々な理由で十分な義務教育を受けられなかった人が学び直すことができる県内初の夜間中学「県立学びヶ丘中学校」は2026年4月、大分市の爽風館高校の施設内に開校する予定です。 29日は、開校に向けた準備について関係者が話し合う会議が開かれ