仙北市角館町から、国道105号を北上し、北秋田市の鷹巣までを走る、恒例の秋田内陸100キロチャレンジマラソンが28日行われました。28日午前4時すぎの仙北市角館町。夜も明けない時間帯、角館が、まつり以外で最もにぎわうのがこの日です。「さあこのあとスタートは4時30分となります」号砲「パーン」秋田内陸100キロチャレンジマラソンが始まりました。この時間、角館の気温は12.7度で寒さも感じる中、100キロの部には