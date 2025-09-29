２８日、京通鉄道の河北省承徳市隆化県区間を通過する列車。（ドローンから、承徳＝新華社記者／邢広利）【新華社承徳9月29日】中国交通インフラ建設大手、中国鉄建傘下の中鉄二十二局集団が請け負う京通鉄道（北京市昌平区−内モンゴル自治区通遼市）の電化改修に伴い、昌平区から河北朝陽地区に至る区間（中国鉄路瀋陽局集団管轄）で28日、橋梁交換工事が終了した。既存路線の橋7本を撤去、交換する同鉄道で最大規模の工