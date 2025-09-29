Sonova Consumer Hearing Japanは、9月29日から10月10日23時59分までの間、「ゼンハイザーオータムセール」をAmazonとゼンハイザーヒアリング楽天市場店で実施している。期間中はAMBEOサウンドバーが最大43％ OFFとなるほか、有線ヘッドフォン「HD 800S」や「HD 660S2」「HD 650」などもセール価格で販売される。 なお、ディスカウント率は各販売店により異なる場合があるとのこと。