日本相撲協会の諮問機関、横綱審議委員会（横審）が２９日、東京・両国国技館で開かれ、大島理森（ただもり）委員長が会見を行った。２８日に千秋楽を迎えた秋場所は、横綱・大の里（二所ノ関）が横綱・豊昇龍（立浪）との優勝決定戦を制し、１３勝２敗で５度目の優勝を果たした。１６年ぶりの横綱同士での優勝決定戦を戦った両者を「あっぱれでありました。この一言です。いよいよ“大豊時代”が来たな。そういう思いを見せて