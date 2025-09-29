兵庫県の尼崎市選挙管理委員会は29日、6月に投開票された市議選を巡り、2.8票差で落選した元職田中淳司氏（51）が選挙結果の無効を求め申し立てていた異議について、棄却を決定した。市議選では二重投票や二重交付があった疑いの他、所定外用紙の投票といったトラブルが相次いで判明。田中氏は最下位当選者の当選無効と、無効票を含む全投票用紙の再点検を求めていた。選管は精査の結果、二重投票疑いなどを考慮しても「得票