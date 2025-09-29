2021年に大分県大分市で起きた時速194キロの車による死亡事故の裁判のニュースです。29日から福岡高裁で控訴審が始まりました。 ◆TOS山路謙成記者 福岡高裁「危険運転が成立すると認められた大分地裁の判決からおよそ10か月。双方が控訴したこの裁判は再び高裁の舞台で争われることになりました」 2021年に大分市大在で起きた時速194キロの車による死亡事故。運転していた当時19歳の男が危険運転致死の罪に問われています