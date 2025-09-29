女優の大地真央（69）が29日、自身のインスタグラムを更新。久しぶりに自宅でたこ焼きパーティーを開いたことを報告した。大地は「昨日久しぶりのたこ焼きパーティー」とし、広々としたキッチンで夫のインテリアデザイナー・森田恭通氏と一緒に串を持ち、たこ焼きを作るショットなどを投稿。「#森田シェフ #こだわりのたこ焼き #4種類#ソース味 #醤油味 #中華 #イタリアン #美味しい#私は助手」としながらも「#しかし