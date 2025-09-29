◇プロ野球パ・リーグ オリックス-楽天(29日、京セラドーム)オリックスは4年目の福永奨選手がプロ初ホームランを放ちました。この日「9番・キャッチャー」で先発出場した福永選手は1点リードの2回裏、1アウト1塁の場面で打席へ。楽天先発・ハワード投手の5球目、1塁ランナーがスタートした中で福永選手はスライダーを捉えると、レフトへ舞い上がった打球はうれしいプロ初HRになりました。1塁を回りながら打球の行方を確認した福永