29日午前、千葉県鎌ケ谷市で幼稚園児らが乗った送迎バスが民家に突っ込む事故がありました。園児9人が軽いケガをし、運転手の男性（49）は搬送先の病院で死亡が確認されました。警察と消防によりますと、29日午前9時前、鎌ケ谷市南鎌ケ谷で幼稚園児9人などが乗った送迎バスが民家に突っ込む事故がありました。運転手の宮下潤一さんは、搬送先の病院で死亡が確認されました。乗っていた幼稚園児は4歳から5歳の男の子が6人、女の子が