高校ラグビーは、花園への出場権をかけた県予選が27日開幕しました。秋田高校は、ほかの部活動から4人の助っ人が加わって単独チームとして出場を果たし、金足農業との初戦に臨みました。部員12人と、公式戦出場には3人足りない状況が続いていた秋田高校ラグビー部。野球部から3人、化学部から1人の助っ人が加わり、全員が紺と白の揃いのジャージを着てグラウンドに立ちました。この15人で臨む初めての試合