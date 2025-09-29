29日朝早く、横手市で猟友会の76歳の男性が捕獲用のおりに入ったクマにひっかかれてけがをしました。クマにひっかかれた傷は後から腫れてくることもあるとして、県は軽傷でも必ず病院で治療するよう呼びかけています。現場は横手市山内筏の山の中です。警察などによりますと、29日午前6時半ごろ、猟友会の3人が捕獲用のおりを確認したところ、体長1メートルほどのクマ1頭が入っていました。おりのロックがはずれないよう針金