（台北中央社）画家の奈良美智さんの台湾巡回展は、北部・新北市での展示が28日に終了した。93日間の会期中、延べ8万人近くが来場した。主催団体の一つ、非政府組織（NGO）中華文化総会は、次の展示は12月に南部・嘉義で開催すると発表した。巡回展は奈良さんが台湾のために描いた作品「Hazy Humid Day」を10年かけて台湾各地で展示するもの。2023年に南部・高雄市を皮切りに始まり、離島・澎湖県、南部・屏東県で行われてきた。4