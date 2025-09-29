（大阪中央社）韓国瑜（かんこくゆ）立法院長（国会議長）は訪日3日目の28日、大阪・関西万博を訪問し、台湾が民間企業名義で出展する「テックワールド館」を視察した。その後、在日台湾人団体主催の歓迎レセプションに出席し、テックワールド館について「実に感動した。本当にすごい」と称賛した。韓氏ら訪問団一行はテックワールド館の他、日本や米国、オーストラリア、ポーランドなどのパビリオンも観覧した。日本館では黒田紀