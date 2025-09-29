レアル・ソシエダに所属する右サイドバック（右SB）アルバロ・オドリオソラが、28日のバルセロナ戦後にインタビューに応じた。同日、スペイン複数メディアが伝えている。「サン・セバスチャン映画祭が土曜日ではなく日曜日に終了していたのなら、アルバロ・オドリオソラの物語は最優秀脚本賞を受賞していたかもしれない」と、スペイン紙『マルカ』は回顧する。このカンテラーノにとって、その日曜日は8カ月ぶりにプレーした日だ