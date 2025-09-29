鹿児島レブナイズもですが、鹿児島には他にもプロスポーツチームがあり、それぞれのファンがたくさんいます。鹿児島市で28日夜、競技の垣根を越えて選手やファンが集まるイベントが行われました。鹿児島市で行われた県内のプロスポーツチームにエールを届ける「鹿児島応援祭」。スポーツの試合などで大きな旗を振って応援する「鹿児島大旗隊」が主催しました。集まったのは県内のプロチ