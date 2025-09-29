■撮影中の全身ルックも公開 Snow Man阿部亮平がSnow Manのニューアルバム『音故知新』の衣装姿でのオフショットを公開した。 【写真】阿部亮平『音故知新』オフショット／Snow Man『音故知新』アーティスト写真 「いろいろ解禁されてました。ぜひぜひ、お楽しみに！！」の一言とともに解禁されたのは、黒のストライプジャケットにタートルネックを合わせた格好で、机に肘をつき、キラキラの瞳をカメラに向け