○ミガロＨＤ [東証Ｐ] 550万株の公募増資とオーバーアロットメントによる売り出しに伴う上限82万5000株の第三者割当増資を実施する。発行価格は10月6日から8日までの期間に決定される。 [2025年9月29日] 株探ニュース