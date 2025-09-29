仏RFIの中国語版サイトは29日、中国の商業不動産開発大手、万達集団（ワンダ・グループ）の創業者で元トップ富豪の王健林（ワン・ジエンリン）氏が高額消費を制限されたと伝えた。記事によると、甘粛省蘭州市の中級法院（裁判所）は26日、同集団および法定代表人の王氏に消費制限令を発した。記事は消息筋の話として、裁判所が王氏に消費制限令を発したのは、子会社の経済紛争が原因で、それに先立ち同集団は1億8600万元（約39億60