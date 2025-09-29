糖尿病にもつながる肥満症の治療として、今年8月、熊本県内で初めてとなる胃の切除手術が実施されました。 【写真を見る】「胃を4分の1に切除」で体重10％減少糖尿病・予備軍割合 “全国2番目”の熊本で初実施の肥満治療手術の条件は 9月29日に会見を開いたのは、手術を担当した熊本大学病院の岩槻政晃教授です。岩槻教授は肥満症を病気と捉え、治療することができると強調しました。 熊本大学病院 岩槻政晃教授「肥満のイ