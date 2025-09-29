メジャーリーグは日本時間29日(現地28日)に今季レギュラーシーズン全日程が終了しました。ア・リーグの東と中地区の優勝争いが最終戦でついに決着しました。東地区では首位争いのブルージェイズとヤンキースが日本時間29日の試合に勝利。ともに94勝68敗の勝率.580で勝率が並びました。地区優勝は首位が同率の場合、直接対決の結果で優勝が決まるため、8勝5敗と勝ち越しているブルージェイズが優勝を決めました。ヤンキースは8連勝