◇第79回国民スポーツ大会 高校野球・硬式の部(9月29日〜10月2日、滋賀)第79回国民スポーツ大会の高校野球・硬式の部が29日から開催され、4強がそろいました。第1試合は山梨学院(山梨)が4投手のリレーで尽誠学園(香川)に4−0で完封勝利。第2試合は県岐阜商(岐阜)が内山元太選手(2年)が3安打4打点の活躍をみせるなど、夏の甲子園優勝の沖縄尚学(沖縄)を5−1で破り、準決勝進出を決めました。第3試合では仙台育英(宮城)が先発の吉川