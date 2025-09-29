滋賀県立盲学校で授業を見学される天皇、皇后両陛下＝29日午後、彦根市（代表撮影）国民スポーツ大会（旧国民体育大会）総合開会式出席などで滋賀県を訪問中の天皇、皇后両陛下は29日、彦根市の県立盲学校を訪れ、中高生らの授業を見学された。生徒のほか、盲導犬の使用者とも交流した。高校生と中学生計3人が点字新聞を再利用して封筒を制作する様子を見守った。天皇陛下は「きれいにできていますね」と声をかけ、皇后さまは