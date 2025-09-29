オダギリジョーが２７日放送のＴＢＳ「人生最高レストラン」に出演。思い出のメニューに韓国・釜山の人気クッパ店を挙げた。映画「マイウェイ１２０００キロの真実」に出演した当時、釜山国際映画祭で記者会見を行った際に店を訪れたと説明。店の中には有名人のサインが並んでおり、オダギリもお店の人からサインを頼まれたという。韓国はサインの横に本人の写真を貼る文化があり、「日本人観光客が来た時に、僕の写真が貼