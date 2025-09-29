史上最年少プロ、ほろ苦いデビュー戦となりました。 【写真を見る】加藤金次郎選手（15）“史上最年少”で挑んだゴルフのプロデビュー戦は…ほろ苦い結果に （加藤金次郎選手・15歳）「しっかり一打一打集中して、自分らしいプレーができるように頑張りたい」 9月25日に、15歳142日“史上最年少”でゴルフのプロデビュー戦に挑んだ、愛知県瀬戸市出身の金ちゃんこと、加藤金次郎選手。父･景三さんも心