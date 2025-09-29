ITを活用して養殖したカキを試食です。愛知県蒲郡市の旅館で行われた試食会には、飲食店やホテル関係者らが参加しました。 【写真を見る】｢スマート養殖｣の牡蠣 2028年度の商品化目指す…試食会には“未活用”魚のカレーやスープも 愛知・蒲郡市 蒲郡市では、2023年から水温などの環境データを活用し生育状況をアプリで管理して行うカキの「スマート養殖」を実証実験していて、2028年度の商品化を