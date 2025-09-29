今年８月（左）と１９８５年（右）のそごう横浜店周辺の街並み。ＭＭ２１地区側にオフィスビルや商業施設の開発が進んだそごう横浜店が３０日、開業４０周年を迎える。電子商取引（ＥＣ）の普及、人口減少に伴う市場の縮小、物価高による節約志向の高まりで、逆風にさらされる百貨店業界。横浜店の真価を２回の連載で探る。「推し」（お気に入り）のキャラクターグッズを身につけた一行が、そごう横浜店（横浜市西区）に吸い込