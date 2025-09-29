金沢市内の治水対策を協議する会合が29日開かれ、8月に発生した大雨被害の対策が示されました。 専門家や地域住民の代表らが集まって開かれた29日の協議会。ことし8月に発生した線状降水帯では、金沢市を中心に浸水被害が相次ぎましたが、その原因について金沢市は…「潮位が高かったこと、大量の雨が降ったことで、水が引く時間が読めなかった」 その上で、河川改修や雨水ポンプ場の設置など、今後の取り組みを示しました。