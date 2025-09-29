大麻を営利目的で隠し持った疑いで逮捕です。 【写真を見る】小分けの大麻をロッカーに隠し持った疑い ｢友人に無料であげることもあった｣ アルバイトの男(22)を逮捕 愛知･小牧市 逮捕されたのは愛知県小牧市のアルバイト、山野日向容疑者（22）です。 警察によりますと、山野容疑者は去年11月、小牧市内の施設のロッカーに大麻草約110グラム末端価格55万円相当を、営利目的で隠し持っていた大麻取締法違反の疑いが