ゲームスタジオのabetoが、ブラウザで遊べるアドベンチャーゲーム「Messenger」を無料公開しました。PCやスマートフォンのブラウザでプレイできます。Messengerhttps://messenger.abeto.co/実際に「Messenger」をプレイしている様子は、以下のムービーで見ることができます。無料＆ブラウザで遊べる、小さな惑星を舞台にした配達アドベンチャー「Messenger」はこんな感じ - YouTube公式サイトにアクセスするとこんな感じ。「BEGIN