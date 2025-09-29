修復された神谷神社本殿29日 香川県坂出市で3年前に落雷によって焼けた国宝、神谷神社・本殿の修復工事が、30日に完了します。29日、報道関係者に修繕後の姿が公開されました。 （記者リポート）「こちらが修繕作業が全て完了した屋根です。全てふきかえられていてとても奇麗になっています。一方で、黒い焼け跡はみられるんですが建築当初のものとみられる木材も残っています」 坂出市の神谷神社の本殿は