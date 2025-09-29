10月4日に投開票を迎える自民党の総裁選挙。焦点の1つが「野党との連携」です。野党の視点から、総裁選に出ている5人のうち、一体誰と連携しやすいかについて分析していきます。日本テレビ政治部野党キャップに3つのギモンを聞いていきます。（1）なぜ？野党に一番人気…林芳正氏今回、日本テレビは野党の議員100人に独自の取材を行い、誰が連携しやすいか？何の政策なら組めるか？を聞きました。内訳は議席の割合などを踏まえて、