お笑いタレントの土田晃之が28日、パーソナリティを務めるラジオ番組『土田晃之 日曜のへそ』（ニッポン放送／毎週日曜12時）に出演。23日にグループ卒業を発表した櫻坂46・井上梨名について語った。【写真】欅坂46加入当時の井上梨名井上とは、櫻坂46の冠番組『そこ曲がったら、櫻坂？』（テレビ東京／毎週日曜24時50分）で長年共演してきた土田。土田はまず、櫻坂46の現状に触れ、「一期生が1人もいなくなったので、二期の子