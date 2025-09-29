人気アニメ『ドラえもん』（テレビ朝日系）のドラえもんの声などで知られる声優・大山のぶ代さんが亡くなってから1年。その一周忌となる本日9月29日に、都内にて「大山のぶ代さんを偲ぶ会」が開催。生前に親交のあった毒蝮三太夫や十朱幸代、野村道子、山田邦子、水田わさび、清水マリ、羽佐間道夫らが出席し、大山さんとの思い出を語った。【写真】「大山のぶ代さんを偲ぶ会」囲み取材の様子この会の発起人である毒蝮は、大山