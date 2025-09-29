◇MLBドジャース6-1マリナーズ(日本時間29日、T-モバイル・パーク)ドジャースの大谷翔平選手がレギュラーシーズン最終戦となるマリナーズ戦でキャリア最多55本塁打を記録しました。1番指名打者で出場した大谷選手は、4点リードの7回、左腕ゲーブ・スパイアー投手の高めのストレートをとらえ、センターへ打った瞬間確信の一発。412フィート(約125.5m)の55号ソロを放ちました。この日は、初回に二塁打、3回にライトへのヒットと5打