YouTubeチャンネルで発信を行う思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、「【受験生】塾が嫌な子どもを本気で勉強モードに切り替える方法とは？」と題し、受験期に塾を嫌がる中3生を持つ親からの相談に答えた。動画の冒頭で道山氏は、「親と楽しく会話できてメンタルも落ち着いているが、塾の話になると子どもが嫌がる」という悩みに寄り添い、中学3年生でありながら受験への本気スイッチがうまく入らない現状を詳