高知労働局は、県内の時間あたりの最低賃金を、12月1日から現行より71円引き上げ、1023円に改正すると発表しました。高知労働局は9月29日、県内の時間当たりの最低賃金を、12月1日から現行の952円から71円引き上げた1023円に改正すると発表しました。これは、8月に開かれた、労働者の代表などで作る高知地方最低賃金審議会から、最低賃金を引き上げるよう答申を受けたためです。引き上げ額は過去最大で、県内で最低賃金が1000円を