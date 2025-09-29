元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が29日、カンテレの情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。自民党総裁選に出馬した小泉進次郎農相の陣営による「ステマ問題」について言及した。小泉陣営の広報班長を務める牧島かれん元デジタル相の事務所が陣営関係者に「ニコニコ動画」に小泉氏への称賛コメントを書くよう要請したとされる問題。コメントの中は「ビジネスエセ保守」と、保守色の強い高市早苗前