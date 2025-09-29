香港エクスプレス航空は、「エクスプレスセール」を9月29日午前11時から午後11時59分まで開催する。対象路線は広島・福岡〜香港線で、往復運賃は8,600円から。運賃カテゴリはウルトラライトで、いずれも燃油サーチャージや諸税が別途必要となる。搭乗期間は10月8日から2026年1月31日まで、一部路線は異なる。売り切れ次第終了する。ライト運賃にも設定がある。