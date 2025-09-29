大相撲秋場所で9勝をあげ、次の九州場所では新入幕が確実視されている十両の欧勝海が、地元の石川県津幡町を訪れ今後の抱負などを語りました。欧勝海は大の里と同じ津幡町出身で、新潟県の海洋高校では横綱の1年後輩にあたります。西の十両筆頭として秋場所を9勝6敗で終えた欧勝海は、一夜明けた29日津幡町役場を訪問し、矢田富郎町長と懇談しました。欧勝海「なんとか9番勝つことができた。思い通りの相撲が取れるように頑張って